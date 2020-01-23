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В МЧС предупредили о гололедице и усилении ветра в Москве

В Москве с 07:00 до 18:00 часов ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12–17 м/с, а также и гололедица на дорогах, предупредили в столичном главке МЧС. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

Водителям автомобилей рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, в ведомстве посоветовали избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений. В связи с сильным ветром также не следует ставить автомобили около деревьев или слабо укрепленных конструкций.

Вильфанд сообщил об аномальной погоде в Москве
Общество

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК, что в четверг ожидается метель: ветер и небольшой снег. По его словам, в ночь на пятницу температура может опуститься до минус 8 градусов.

Температура воздуха в Москве в декабре и январе этой зимой регулярно превышает нормативные показатели. Как отмечал Вильфанд, даже отрицательные значения температуры в столице все равно остаются выше нормы на 5–6 градусов.

Теги: Москва, МЧС, погода
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