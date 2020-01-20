Вильфанд сообщил об аномальной погоде в Москве

В Москве на неделе ожидается апрельская погода. Однако с четверга, 23 января, в столицу вернутся отрицательные температуры, сообщил РБК исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что температура превысит климатическую норму на 11–12 градусов. По его словам, во вторник она достигнет плюс 3–5 градусов. Вильфанд добавил, что в начале недели в столице не будет существенных осадков, а ветер будет порывистым.

Вильфанд рассказал, что с четверга температура начнет понижаться и направление ветра станет северо-западным. В ночь на 23 января синоптики прогнозируют отрицательные температуры, а в пятницу будет до минус 4–9 градусов, отметил он.

И.о. директора Гидрометцентра сообщил, что в выходные в Москву начнут возвращаться плюсовые температуры.