Мишустин назначил Сазанова замглавы Минфина

Глава правительства Михаил Мишустин назначил Алексея Сазанова на должность статс-секретаря — заместителем министра финансов. Документ опубликован на сайте правительства.

Сазанов в 2005 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика и информатика». Впоследствии он изучал финансовую аналитику в некоммерческой организации CFA Institute, а в 2019 году получил степень в Оксфордской бизнес-школе по программе Executive MBA.

С 2016 года был директором департамента налоговой и таможенной политики Минфина. «Ведомости» со ссылкой на чиновников писали, что Сазанов может стать новым замминистра финансов и будет курировать налоговую политику.

Издание писало, что переход Сазанова связывают с тем, что замглавы Минфина по налогам Илья Трунин может перейти в команду Мишустина. Газета отмечала, что Трунин может стать замруководителя аппарата правительства (в итоге он был назначен на эту должность).