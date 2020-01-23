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Мишустин назначил Сазанова замглавы Минфина

Глава правительства Михаил Мишустин назначил Алексея Сазанова на должность статс-секретаря — заместителем министра финансов. Документ опубликован на сайте правительства.

Сазанов в 2005 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика и информатика». Впоследствии он изучал финансовую аналитику в некоммерческой организации CFA Institute, а в 2019 году получил степень в Оксфордской бизнес-школе по программе Executive MBA.

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С 2016 года был директором департамента налоговой и таможенной политики Минфина. «Ведомости» со ссылкой на чиновников писали, что Сазанов может стать новым замминистра финансов и будет курировать налоговую политику.

Издание писало, что переход Сазанова связывают с тем, что замглавы Минфина по налогам Илья Трунин может перейти в команду Мишустина. Газета отмечала, что Трунин может стать замруководителя аппарата правительства (в итоге он был назначен на эту должность).

После послания президента Владимира Путина Федеральному собранию прошлый состав правительства ушел в отставку. Путин назначил новым премьер-министром бывшего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Экс-премьер Дмитрий Медведев стал замглавы Совета безопасности.

Теги: Михаил Мишустин
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СМИ назвали имя вероятного замглавы Минфина по налоговой политике
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Мишустин уволил главу ПФР и назначил его замминистра финансов
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