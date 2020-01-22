Замглавы Минфина Трунин стал замом руководителя аппарата правительства

Бывший заместитель министра финансов Илья Трунин, который курировал налоговую политику, освобожден от должности и назначен на пост замруководителя аппарата правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вместе с этим он утвердил новую структуру аппарата правительства. Отмечается, что предельное число работников аппарата будет 1545 человек.

О том, что Трунин может перейти работать в команду нового председателя правительства, сообщала со ссылкой на источники 21 января газета «Ведомости».

По информации Министерства финансов, Илья Трунин родился в 1976 году в Рязани. В 1998 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «мировая экономика».