СМИ назвали имя вероятного замглавы Минфина по налоговой политике

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов может стать новым заместителем министра финансов, который будет курировать налоговую политику. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех чиновников.

Повышение Сазанова связывают с тем, что нынешний замглавы Минфина по налогам Илья Трунин может перейти в команду нового премьер-министра Михаила Мишустина. По информации собеседников «Ведомостей», Трунин может стать замруководителя аппарата правительства.

Представители Минфина и правительства отказались от комментариев газете.

Согласно данным на сайте Минфина, Сазанов родился в 1983 году, получил высшее образование по математике, системному программированию, прикладной математике и информатике.

До 2010 года он работал в коммерческих структурах на позициях экономиста и финансового аналитика. После двухлетней службы в Минэнерго перешел в 2012 году в Минфин на должность заместителя директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики.