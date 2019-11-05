Трамп заявил о глубоком смысле своей опечатки после победы лошади Covfefe

Трамп заявил о глубоком смысле своей опечатки после победы лошади Covfefe

Трамп похвалил лошадь по кличке Covfefe за первое место на скачках в США, названную после его твита. Он предположил, что созданное им слово covfefe не было опечаткой и имело «глубокий смысл»

Лошадь Covfefe ( на переднем плане) (Фото: Mark J. Terrill / AP)

В США лошадь по кличке Covfefe, названная так после опечатки американского президента Дональда Трампа в твите, заняла первое место на скачках турнира Breeders' Cup. Комментируя ее победу, Трамп в Twitter написал, что созданный им неологизм мог иметь «глубокий смысл».

«Отлично! Но откуда вы знаете, что это была опечатка? Возможно, это было нечто с глубоким смыслом», — написал президент США в ответ на ретвит комментатора Митча Рошеля новости о победе лошади.

За первое место в турнире, как передавал Fox News, владелица трехлетней Covfefe Джейми Рот получила $1 млн.

Слово covfefe появилось в Twitter Трампа в мае 2017 года. «Несмотря на постоянные негативные отзывы прессы covfefe», — цитировал тогда фразу президента телеканал Fox News (через несколько часов после публикации твит был удален).