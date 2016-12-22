Трамп рассказал о процессе написания постов в своем Twitter

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как он пишет сообщения в Twitter. Глава Белого дома заверил, что в основном делает это в свободное от работы время

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану рассказал, как он опубликовывает посты в своем Twitter. Его слова приводит издание Evening Standard.

Американский лидер рассказал, что пишет сообщения сам. «Это происходит, когда я в кровати, на завтраке или обеде. Но в целом рано утром и поздно вечером я сам могу это сделать (опубликовать пост. — РБК). Но я очень занят в течение дня. И иногда я просто быстро надиктовываю что-то, даю это одному из моих людей, и он уже выпускает», — сказал Трамп.

В середине января Би-би-си опубликовала статистику, исходя из которой чаще всего президент США отправляет сообщения в Twitter c шести до девяти утра. Далее активность главы Белого дома снижается и вновь возрастает где-то в 18–19 часов.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на то что у него есть доступ к официальному Twitter Белого дома, активно использует свой личный. Там он делится своим мнением о произошедших событиях и делает официальные заявления. На аккаунт Трампа подписаны 47,2 млн человек. Его страница была зарегистрирована в 2009 году, и всего на ней опубликовано 36,9 тыс. твитов.

В начале 2016 года Трамп обещал своим избирателям, что не будет пользоваться личным Twitter в случае победы. Однако после избрания он изменил свое мнение. Исследователи подсчитали, что чаще всего в своем Т​witter президент критикует реформы своего предшественника Барака Обамы, публикации в прессе, а также ситуацию на Корейском полуострове.