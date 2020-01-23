Человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в Сиэтле

Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, сообщается в аккаунте городской полиции в Twitter.

В ведомстве отметили, что подозреваемый скрылся с места преступления, ведутся его поиски. В результате стрельбы погиб человек и пятеро пострадали. Полицейские и медики оказали первую помощь раненым.

NBC News пишет, что пострадавших в критическом состоянии госпитализировали. Телеканал Fox со ссылкой на больницу сообщает, что раненым от 9 до 55 лет.

Накануне стрельба произошла в торговом центре в Лас-Вегасе. В результате три человека получили огнестрельные ранения. По версии полиции, причиной стала ссора группы людей. Стрелявший скрылся с места преступления.