Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях

Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Гонолулу, штат Гавайи. Об этом CNN сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР) Дерек Хейс.

Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских. Он выразил соболезнования семьям и друзьям погибших, а также полицейскому управлению Гонолулу.

HawaiiNewsNow со ссылкой на источники в полиции пишет, что еще один офицер получил огнестрельно ранение в ногу. Собеседники рассказали, что подозреваемый — 69-летний Джерри Ханел. По их словам, власти полагают, что он погиб при пожаре в одном из домов. Телеканал со ссылкой на судебные документы отмечает, что Ханел был судим за агрессивное поведение и ложные вызовы службы спасения.

Источники сообщили, что, предположительно, он нанес удар ножом своей домовладелице, когда она попыталась его выселить, а затем открыл огонь по полицейским. Телеканал пишет, что затем подозреваемый, вероятно, поджег дом, и огонь перешел на соседние здания. По данным HawaiiNewsNow, в результате были разрушены четыре дома и еще несколько повреждены.