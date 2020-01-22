В торговом центре в Лас-Вегасе произошла стрельба

Три человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в торговом центре Fashion Show Лас-Вегаса. Об этом сообщает KTNV Las Vegas со ссылкой на местную полицию.

Первые сообщения о стрельбе поступили вечером 21 января. После чего полиция перекрыла квартал, однако злоумышленник успел скрыться с места преступления.

FOX5 Las Vegas также со ссылкой на полицию сообщает о трех раненых. Причиной стрельбы, по версии полиции, стала ссора группы людей. Отмечается, что трое потерпевших получили неопасные для жизни травмы.

Ранее, 17 января, четыре человека получили смертельные ранения в городе Грантсвилл (штат Юта, США), еще один был госпитализирован. Предположительно, стрельбу открыл несовершеннолетний подросток.

