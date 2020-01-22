Суд начал процедуру банкротства основателя «Нового потока» Мазурова
Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства основателя группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Об этом сообщает «РИА Новости».
Заявление подала иностранная компания Persit Services Inc. Агентство отмечает, что суд начал наблюдение в отношении Мазурова, а также включил в реестр требований его кредиторов задолженность перед Persit Services Inc. в размере около 2,1 млрд руб. По существу дело будет рассматриваться 22 июля.
В середине июля 2019 года Мазурова арестовали по подозрению в мошенничестве на $29 млн. Уголовное дело, по которому проходит бизнесмен, было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа.
По мнению банка, бизнесмен взял крупный кредит, распределил средства по собственному усмотрению вместе с другими лицами и в итоге не вернул долг финансовой организации. Он брал кредит на строительство Антипинского НПЗ.