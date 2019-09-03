Экс-главу Антипинского НПЗ Мазурова обвинили в крупной растрате

Бывшему владельцу АО «Антипинский НПЗ» в Тюмени Дмитрию Мазурову предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщил РБК его адвокат Тимур Хутов.

«Мы подтверждаем, что Дмитрию Петровичу Мазурову предъявлено новое обвинение», — сказал Хутов.

По его словам, следствие оспаривает законность и экономическую целесообразность ряда гражданско-правовых сделок, заключенных от имени АО «Антипинский НПЗ» генеральным директором Геннадием Лисовиченко. Кроме того, СК считает «не в полной мере исполненным кредитный договор №14 от 26 июня 2015 года между НПЗ и ПАО «Сбербанк», пояснил адвокат.

Хутов отметил, что защита считает юридически абсурдными выводы следствия, так как ни ПАО «Сбербанк», ни АО «Антипинский НПЗ» не оспаривали заключенный договор в судебном порядке. «Не только не оспаривали, но и подтвердили его условия: договор пролонгирован новым генеральным директором НПЗ Максимом Андриасовым, назначенным представителями Сбербанка», — добавил адвокат.

Заявление Андриасова о банкротстве он назвал незаконным и направленным на создание условия для списания акций Мазурова в пользу банка.