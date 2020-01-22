Ставропольский губернатор попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram сообщил, что его машина попала в ДТП.

«Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку», — рассказал он. По его словам, на месте ДТП уже работают сотрудники ГИБДД.

Владимир Владимиров занимает пост губернатора Ставропольского края с 2013 года, член партии «Единая Россия». Он ведет официальную страницу в Instagram, в которой в декабре устраивал голосование о том, нужно ли в регионе делать выходным 31 декабря. После того, как сторонники выходного одержали победу, также через Instagram он объявил, что 31 декабря будет нерабочим днем.

В ноябре в Иркутской области попал в ДТП автомобиль, в котором находился мэр Тулуна Юрий Карих. Он находился за рулем автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате аварии погибла его жена. 24 ноября мэра выписали из больницы.