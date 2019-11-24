Попавшего в ДТП мэра Тулуна выписали из больницы

Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхово домой, сообщил глава города Вадим Семенов, передает ТАСС. Накануне градоначальник попал в смертельное ДТП.

«Самочувствие его нормальное, особых травм у него нет, обследование полное в больнице Черемхова он прошел. Ночью мы его оставили в больнице, утром его еще раз осмотрели, сейчас он поехал домой в Тулун», — сказал Семенов.

Авария произошла поздним вечером в субботу, 23 ноября, в Черемховском районе Иркутской области. Карих находился за рулем автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла его жена. Позже СК опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, что у автомобиль разбиты часть со стороны переднего пассажирского сидения и бампер. Свои соболезнования Кариху выразил вице-премьер Виталий Мутко и администрация Тулуна.