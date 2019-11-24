Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийском Хасеке Политика, 06:54 В Астрахани загорелись два теплохода Общество, 06:37 Попавшего в ДТП мэра Тулуна выписали из больницы Общество, 06:19 У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3 Общество, 05:55 Для ЦУПа составили правила общения с космонавтами Технологии и медиа, 05:43 Папа римский в Нагасаки осудил «неописуемый ужас» ядерного оружия Общество, 05:39 Джонсон поделился планами в случае победы на выборах Политика, 05:06 Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма Политика, 05:01 Три человека погибли в аварии с автомобилем и поездом в США Общество, 04:32 Умер последний в Малайзии суматранский носорог Общество, 04:18 NYT узнала об угрозах главы ВМС США покинуть пост из-за спора с Трампом Политика, 03:54 В Чили неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк Общество, 03:54 Парламент Боливии принял закон о новых выборах без Эво Моралеса Политика, 03:26 Голодец сообщила о первом этапе внедрения меток безопасности в музеях Общество, 03:26
Общество ,  
0 
Попавшего в ДТП мэра Тулуна выписали из больницы

Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхово домой, сообщил глава города Вадим Семенов, передает ТАСС. Накануне градоначальник попал в смертельное ДТП.

«Самочувствие его нормальное, особых травм у него нет, обследование полное в больнице Черемхова он прошел. Ночью мы его оставили в больнице, утром его еще раз осмотрели, сейчас он поехал домой в Тулун», — сказал Семенов.

Авария произошла поздним вечером в субботу, 23 ноября, в Черемховском районе Иркутской области. Карих находился за рулем автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла его жена. Позже СК опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно, что у автомобиль разбиты часть со стороны переднего пассажирского сидения и бампер. Свои соболезнования Кариху выразил вице-премьер Виталий Мутко и администрация Тулуна.

Теги: ДТП, мэр
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter