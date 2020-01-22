Роспотребнадзор сообщил об отравлении 22 человек в спортшколе в Якутии

В Якутии от пищевой токсикоинфекции пострадали 22 человека из Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Среди заболевших 19 детей и трое взрослых. Из 22 отравившихся на стационарном лечении находятся 20 человек. По данным управления службы, их состояние оценивается как средней тяжести, однако наблюдается положительная динамика.

В настоящее время за всеми учащимися и сотрудниками учебного заведения наблюдают медработники.

В связи с массовым отравлением специалисты Роспотребнадзора организовали проверку. Так, у пострадавших и персонала школы-интерната взяли биоматериал для исследований, в пищеблоке отобраны смывы с поверхностей и образцы продукции.

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