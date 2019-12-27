Роспотребнадзор сообщил о состоянии отравившихся в Москве детей

Врачи оценивают состояние отравившихся в Москве детей, приехавших на соревнования по робототехнике, как средней тяжести. Об этом РБК сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, на фоне проводимой терапии у пациентов отмечается положительная динамика. По результатам лабораторных исследований у заболевших детей выявлен единый возбудитель — норовирус.
Сейчас эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, новых случаев отравления не выявлено.
16 детей отравились в Москве 24 декабря. Подростки проживали в отеле Red Brick на улице Рочдельской. На место проживания прибыли бригады скорой помощи, которые диагностировали бактериальное пищевое отравление.