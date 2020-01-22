Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранные гражданство или вид на жительство в другой стране. Об этом спикер верхней палаты парламента сказала при открытии 472-го заседания Совфеда.

Говоря о предложенных президентом Владимиром Путиным поправках в Конституцию, Матвиенко упомянула ограничение в гражданстве для ряда чиновников. По ее словам, это было давно назревшей проблемой.

«Есть факты получения зарубежного гражданства, вида на жительство, в том числе дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству, особенно с учетом непростой нынешней международной обстановки», — сказала Матвиенко.

После этого она предложила профильным комитетам Совета Федерации взвешенно и внимательно проработать вопрос. «Речь должна идти не об «охоте на ведьм», а об обеспечении суверенитета России, устранения малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны», — резюмировала Матвиенко.

Во время послания Федеральному собранию 15 января Путин предложил ввести запрет на второе гражданство и вид на жительство для губернаторов, членов Совфеда и Госдумы, премьер-министра, его заместителей, министров, судей и руководителей федеральных органов. 21 января в Госдуме предложили распространить запрет на гражданство другой страны также на прокуроров.