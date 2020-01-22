В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Отсутствие морозов и снега привело к преждевременному пробуждению клещей. Об этом рассказала радио Sputnik научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По словам эксперта, активность членистоногих зависит от температуры воздуха. «Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет», — сказала Шашина, добавив, что в настоящий момент температура для клещей низкая. «Им нужно порядка 8-10 градусов тепла», — подчеркнула она.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними. В частности, она рекомендовала правильно одеваться и не оставлять оголенными участки тела.

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