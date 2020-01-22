В Ливане сформировали новое правительство

В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы кабина, новое правительство намерено удовлетворить требования протестующих и вывести страну из затяжного экономического кризиса. Диаб назвал новых министров «спасательной командой» и обещал найти быстрые пути решения накопившихся проблем.

Несмотря на это, пишет AFP, возле здания правительства вновь собрались протестующие. Они сумели перекрыть главную улицу Бейрута, где из-за беспорядков и столкновения с полицией пострадали десятки человек.

В сентября прошлого года президент Ливана Мишель Аун объявил о чрезвычайном экономическом положении в стране. На улицу вышли демонстранты, потребовав отставки правительства и проведения внеочередных выборов. В конце октября глава коалиционного правительства Саад Харири подал в отставку, его место занял Хасан Диаб.



