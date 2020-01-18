Президент Ливана потребовал навести порядок в Бейруте на фоне протестов

Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ливанского президента.

В субботу, 18 января, в центре ливанской столицы вспыхнули столкновения между полицейскими подразделениями и активистами протестного движения. В результате по меньшей мере пострадали 160 человек, уточняет телеканал Al Hadath. Демонстранты забросали полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью.

В сентябре 2019 года власти Ливана объявили в стране чрезвычайное экономическое положение. Президент страны Мишель Аун призвал преодолеть политические и личные разногласия «во имя высших национальных интересов».

В октябре в Ливане прошли демонстрации. Протестующие потребовали отставки действующего правительства, а также выдвинули требование провести в стране досрочные выборы. 29 октября глава коалиционного правительства Саад Харири ушел в отставку. 19 декабря Мишель Аун поручил экс-министру образования Хасану Диабу сформировать новое правительство. Его кандидатуру на должность премьер-министра поддержали 69 депутатов из 128. Однако протестующие по-прежнему настаивают на роспуске высшего законодательного органа и проведении досрочных выборов.