Власти Ливана объявили чрезвычайное экономическое положение в стране, сообщается на сайте ливанского президента.

Такое решение было принято после встречи ливанских политиков, в котором также участвовал глава ливанского Центробанка. Президент Мишель Аун призвал преодолеть политические и личные разногласия «во имя высших национальных интересов».

Премьер-министр Саад Харири добавил, что новый бюджетный план предоставят уже на следующей неделе. Он отметил, что политики также договорились создать специальный комитет, который будет следить за ситуацией в стране, передает Associated Press.

По словам премьер-министра, в Ливане начнут создавать новую пенсионную систему, а также заморозят занятость в государственном секторе. Он добавил, что чиновники будут работать над снижением уровня задолженности через партнерство между государственным и частным секторами.

Агентство отмечает, что правительство Ливана планирует сократить дефицит бюджета до 7,6% ВВП в этом году и до 6,5% в 2020 году.