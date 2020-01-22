СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля

Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».

Как уточняет издание, инициаторами проведения митинга стали члены Либертарианской партии (ЛПР) Игорь Ефремов и Сергей Синицын. В руководстве политической силы назвали это «частной инициативой» и заявили, что партия не имеет к этому отношения.

О том, что мэрия Москвы согласовала проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы стало известно 17 января. Акция должна была пройти на проспекте Сахарова, количество участников ограничивалось 10 тыс. человек.

Накануне 15 января президент России Владимир Путин предложил во время послания Федеральному собранию внести изменения в Конституцию. 20 января поправки были вынесены на рассмотрение в Госудуму. Они касались, в частности, усиления роли Госдумы в политическом устройстве России и повышении статуса Госсовета.