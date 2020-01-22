Медведев пожелал новому правительству эффективной работы

Бывший премьер-министр, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в Facebook пост с поздравлениями новому составу кабинета министров.

Он пожелал всем членам нового правительства «эффективного решения важнейших задач». Бывший премьер также поблагодарил всех членов нового кабмина, которые работали в его правительстве. Он выразил им благодарность «за профессиональную работу в весьма непростых условиях».

Во вторник новый премьер Михаил Мишустин представил президенту кандидатов в новое правительство. Позднее Владимир Путин подписал указы о назначении новых членов правительства. Некоторые из членов старого кабмина сохранили свои посты.