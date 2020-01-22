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Медведев пожелал новому правительству эффективной работы

Бывший премьер-министр, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в Facebook пост с поздравлениями новому составу кабинета министров.

Он пожелал всем членам нового правительства «эффективного решения важнейших задач». Бывший премьер также поблагодарил всех членов нового кабмина, которые работали в его правительстве. Он выразил им благодарность «за профессиональную работу в весьма непростых условиях».

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Во вторник новый премьер Михаил Мишустин представил президенту кандидатов в новое правительство. Позднее Владимир Путин подписал указы о назначении новых членов правительства. Некоторые из членов старого кабмина сохранили свои посты.

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Медведев объявил об отставке правительства 15 января. Это произошло после оглашения послания Путина Федеральному собранию, в ходе которого президент предложил внести в Конституцию изменения, в том числе дать Госдуме право утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров. Решение об отставке Медведев объяснил тем, что хочет дать президенту возможность реализовать все предложенные идеи.

Теги: Дмитрий Медведев, правительство
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