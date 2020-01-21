Путин подписал новую доктрину продовольственной безопасности России

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ и текст доктрины опубликованы на сайте правовой информации.

В доктрине описано формирование государственного резерва сельхозпродукции, предусмотренного на случай стихийного бедствия, непогоды или неурожая. Согласно документу, в Россию запрещается ввоз генно-инженерно-модифицированных продуктов с целью разведения и оборота, а также неконтролируемый ввоз синтетических биологических агентов.

В отличие от версии доктрины 2010 года, документ предполагает изменение методики расчетов продовольственной безопасности. В частности в ее основу вместо удельного веса отечественной продукции в потреблении заложено измерение степени самообеспечения России продуктами за счет отечественного производства. Так, для обеспечения продовольственной безопасности страны внутри России должно производиться не менее 95% потребляемого зерна, 90% сахара, 85% мяса и мясопродуктов, 95% картофеля.

О том, что Минсельхоз разработал проект новой доктрины продовольственой безопасности стало известно в марте того же года. В ведомстве отмечали, что внесение изменений в документ вызвано появлением новых угроз продовольственной безопасности, вызванных санкциями, вступлением России в ВТО и интеграцией в рамках ЕАЭС.

