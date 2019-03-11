Минсельхоз разработал новую доктрину продовольственной безопасности

Минсельхоз разработал проект новой доктрины продовольственной безопасности страны, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В частности, в него включили показатели экономической и физической доступности продовольствия для населения.

Как пояснило ведомство, экономическая доступность отражает возможность приобретения продовольствия по сложившимся ценам в достаточном ассортименте и объеме. Физическая доступность отражает достаточное обеспечение площадями торговых объектов, отметил Минсельхоз.

Кроме того, проект предлагает изменить методику расчета показателей продовольственной безопасности. Для ее оценки, как считает министерство, следует использовать не удельный вес отечественного производства, а показатель самообеспеченности, который отражает степень удовлетворения внутренних потребностей рынка за счет отечественного производства.

Минсельхоз отметил, что разработка документа связана с появлением новых угроз продовольственной безопасности, которые вызваны санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграции в рамках ЕАЭС.