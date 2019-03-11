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Экономика ,  
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Минсельхоз разработал новую доктрину продовольственной безопасности

Минсельхоз разработал проект новой доктрины продовольственной безопасности страны, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В частности, в него включили показатели экономической и физической доступности продовольствия для населения.

Как пояснило ведомство, экономическая доступность отражает возможность приобретения продовольствия по сложившимся ценам в достаточном ассортименте и объеме. Физическая доступность отражает достаточное обеспечение площадями торговых объектов, отметил Минсельхоз.

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Кроме того, проект предлагает изменить методику расчета показателей продовольственной безопасности. Для ее оценки, как считает министерство, следует использовать не удельный вес отечественного производства, а показатель самообеспеченности, который отражает степень удовлетворения внутренних потребностей рынка за счет отечественного производства.

Минсельхоз отметил, что разработка документа связана с появлением новых угроз продовольственной безопасности, которые вызваны санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграции в рамках ЕАЭС. 

О том, что доктрину продовольственной безопасности скорректируют из-за новых ограничений Запада, Совбез сообщил 7 марта. Такие меры обсуждались на заседании комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере.
 

Теги: продовольственная безопасность, Минсельхоз, доктрина
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