В Ростове-на-Дону вынужденно приземлился SSJ100

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил аварийную посадку лайнер Sukhoi Superjet 100, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Информацию о посадке подтвердил источник РБК в Росавиации, уточнив, что на борту было 85 пассажиров, а рейс выполняла авиакомпания «Азимут».

«Да, факт посадки подтверждаем. Рейс выполнялся по маршруту Краснодар — Нижний Новгород. В 17:25 сел в Платове. Все благополучно, с пассажирами работают представители авиакомпании», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Платов.

В пресс-службе авиакомпании «Азимут» сообщили РБК, что борт сел по технической причине. «Посадка прошла штатно. На данный момент пассажиры находятся в здании аэропорта, в течение полутора часов они продолжат полет на запасном борту», — сказали в авиакомпании. По данным «РИА Новости», посадка произошла из-за срабатывания датчика расхода топлива.

На прошлой неделе, 16 января, самолет SSJ100 авиакомпании «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, приземлился на недействующую взлетно-посадочную полосу (ВПП) рядом с аэропортом Домодедово. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. По словам источника РБК, близкого к перевозчику, SSJ100 приземлился на недостроенную полосу из-за того, что пилот лайнера мог перепутать находящиеся рядом полосы.