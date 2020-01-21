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Политика ,  
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Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект поправок в Конституцию

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал одобрить в первом чтении проект закона о поправках в Конституцию, предложенный президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении комитета, поступившем в РБК.

Изменения, в частности, предполагают установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума, установление запрета на иностранное гражданство или вид на жительство для премьер-министра, его заместителей, сенаторов, депутатов, судей и других лиц, осуществляющих публичную власть, установление новой процедуры формирования правительства, формирование Государственного совета в целях «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики» и другое.

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По словам сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павла Крашенинникова, поправки, разрабатываемые рабочей группой, будут предлагаться после одобрения проекта Госдумой. Он уточнил, что ко второму чтению законопроекта будут выработаны положения о порядке проведения голосования по принятию поправок.

Предложение внести поправки в Конституцию было озвучено Путиным 15 января в ходе его послания к Федеральному собранию. Соответствующий законопроект президент внес на рассмотрение в Госдуму 20 января. По словам Крашенинникова, второе чтение в Госдуме по законопроекту может пройти в феврале.

Теги: поправки в Конституцию, Госдума
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