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Бизнес ,  
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Костин сообщил об уходе своего заместителя Олюнина из ВТБ

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин покинет банк в конце января, сообщил «Интерфаксу» глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Костина, направления, которые курировал Олюнин, перейдут к нему. Речь идет прежде всего о банковской трансформации и стратегии. После ухода Олюнина у Костина останется два первых заместителя — Юрий Соловьев и Андрей Пучков.

Reuters узнал о скорой отставке первого зампреда ВТБ Олюнина
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Позднее в банке сообщили, что Олюнин покинет ВТБ 31 января. «Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин будет лично курировать стратегию, а также вопросы трансформации бизнеса, которые являются приоритетными задачами для ВТБ», — отметили в пресс-службе госбанка, передает ТАСС.

В конце декабря Reuters сообщал, что Олюнин покинет свой пост в начале 2020 года, а деятельность всех подконтрольных ему подразделений перераспределят между остальными членами правления. Сам Олюнин тогда заявил агентству, что информация о его уходе является «беспочвенными слухами».

Дмитрий Олюнин начал карьеру в 1996 году во Всероссийском банке развития регионов, став позже старшим вице-президентом. В 2004-м он занял должность вице-президента Внешторгбанка. Через два года он перешел в Промышленно-строительный банк, который впоследствии был переименован в «ВТБ Северо-Запад»,.

После Олюнин стал вице-президентом, а затем президентом Транскредитбанка. В 2013-м он осуществил его объедение с ВТБ24. Затем он занимал должность председателя правления в Росбанке, а в апреле 2018 года решил вернуться в ВТБ.

Теги: ВТБ, Андрей Костин
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