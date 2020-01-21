Костин сообщил об уходе своего заместителя Олюнина из ВТБ

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин покинет банк в конце января, сообщил «Интерфаксу» глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Костина, направления, которые курировал Олюнин, перейдут к нему. Речь идет прежде всего о банковской трансформации и стратегии. После ухода Олюнина у Костина останется два первых заместителя — Юрий Соловьев и Андрей Пучков.

Позднее в банке сообщили, что Олюнин покинет ВТБ 31 января. «Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин будет лично курировать стратегию, а также вопросы трансформации бизнеса, которые являются приоритетными задачами для ВТБ», — отметили в пресс-службе госбанка, передает ТАСС.

В конце декабря Reuters сообщал, что Олюнин покинет свой пост в начале 2020 года, а деятельность всех подконтрольных ему подразделений перераспределят между остальными членами правления. Сам Олюнин тогда заявил агентству, что информация о его уходе является «беспочвенными слухами».