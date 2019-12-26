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Reuters узнал о скорой отставке первого зампреда ВТБ Олюнина
По данным агентства, он уйдет с должности в начале 2020 года, а деятельность всех подконтрольных ему подразделений будет перераспределена между остальными членами правления. Сам Олюнин назвал эту информацию «беспочвенными слухами»
Дмитрий Олюнин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Олюнин намерен оставить свой пост в начале следующего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух источников, близких к банку.

Как отмечает агентство, он вошел в правление банка в мае прошлого года. Олюнин курировал финансовый блок, стратегию, ИТ и операционный бизнес. Один из источников Reuters заявил, что деятельность всех этих подразделений будет перераспределена между остальными членами правления.

«Новое место работы Олюнина пока неизвестно», — говорится в материале.

Сам Олюнин в беседе с Reuters сказал, что информацию о его уходе является «беспочвенными слухами». Пресс-служба ВТБ не ответила на запрос РБК.

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В ноябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что в банке могут произойти кадровые изменения в правлении в начале 2020 года. «Планируем [изменения]. Я думаю, будут, но не на самом высоком эшелоне. На уровне правления. Думаю, мы в начале следующего года проведем несколько изменений», — говорил он (цитата по ТАСС).

Дмитрий Олюнин начал карьеру в 1996 году во Всероссийском банке развития регионов. Позже стал старшим вице-президентом этой организации. В 2004-м перешел во Внешторгбанк на должность вице-президента. Спустя два года продолжил работу в Промышленно-строительном банке, который впоследствии был переименован в «ВТБ Северо-Запад».

В феврале 2011 года перешел в Транскредитбанк на должность первого вице-президента, затем стал президентом банка и осуществил его объединение с ВТБ 24 в начале ноября 2013 года. В последующие четыре с половиной года до прихода в ВТБ трудился в Росбанке («дочка» группы Societe General) в должности председателя правления.

Авторы: Михаил Юшков, Юлия Кошкина
Теги: ВТБ, Дмитрий Олюнин
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