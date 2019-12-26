Reuters узнал о скорой отставке первого зампреда ВТБ Олюнина

По данным агентства, он уйдет с должности в начале 2020 года, а деятельность всех подконтрольных ему подразделений будет перераспределена между остальными членами правления. Сам Олюнин назвал эту информацию «беспочвенными слухами»

Дмитрий Олюнин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Олюнин намерен оставить свой пост в начале следующего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух источников, близких к банку.

Как отмечает агентство, он вошел в правление банка в мае прошлого года. Олюнин курировал финансовый блок, стратегию, ИТ и операционный бизнес. Один из источников Reuters заявил, что деятельность всех этих подразделений будет перераспределена между остальными членами правления.

«Новое место работы Олюнина пока неизвестно», — говорится в материале.

Сам Олюнин в беседе с Reuters сказал, что информацию о его уходе является «беспочвенными слухами». Пресс-служба ВТБ не ответила на запрос РБК.