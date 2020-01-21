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Суд отменил 14 постановлений об обысках у сотрудников ФБК

Мосгорсуд отменил несколько постановлений Басманного суда об обысках у сотрудников и волонтеров Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

«Имели место отмены постановлений Басманного суда в связи с нарушением норм УПК РФ. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — рассказали в пресс-службе, не уточнив числа отмененных постановлений.

Адвокат правозащитной организации «Агора» Татьяна Молоканова сообщила РБК, что пока суд отменил 14 постановлений по ФБК.

Дело против ФБК охватило новые регионы
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Как сообщил в своем Telegram-канале менеджер проектов ФБК Леонид Волков, речь идет об обысках в жилищах сотрудников и волонтеров региональных штабов 15 октября. Он также отметил, что всего по октябрьским обыскам ФБК обжаловал 56 постановлений.

15 октября обыски в рамках дела об отмывании денег через ФБК прошли в 30 регионах страны. Следователи пришли к сотрудникам региональных штабов в Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Челябинске, Уфе, Ярославле и других городах. СК сообщал, что обыски шли не только по месту жительства сотрудников, но и в помещениях отделений и штабов.

В этот же день сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в студию канала «Навальный Live». По постановлению суда в октябре были арестованы и счета фонда, на которые, по версии следствия, поступали деньги из-за рубежа.

Теги: ФБК, Алексей Навальный, обыски, суд, новости РБК
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