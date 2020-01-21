Рабочая группа по изменению Конституции пригласит к обсуждениям Памфилову

Рабочая группа по подготовке предложений по поправкам в Конституцию пригласит к совместной работе главу ЦИК России Эллу Памфилову. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент РБК.

Клишас отметил, что Памфилову, а также зампреда ЦИК Николая Булаева рабочая группа пригласит на свое следующее заседание в четверг. С ними планируется обсудить вопросы, связанные с проведением общероссийского голосования. По словам Клишаса, в Центризбиркоме работают «самые компетентные люди и с точки зрения технического обеспечения этого голосования, и с точки зрения его правового оформления». Заседания группы будут затем проходить в здании Общественной палаты.

С инициативой изменить Конституцию президент России Владимир Путин выступил 15 января в ходе своего послания Федеральному собранию. Среди прочего, глава государства предложил закрепить в основном законе роль Госсовета, изменить полномочия парламента, сократить число судей Конституционного суда и закрепить приоритет основного закона государства над международными соглашениями.

Распоряжение о создании рабочей группы Путин подписал вечером 15 января. В ее состав вошли 75 человек, представляющих разные сферы. Сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.