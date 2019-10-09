На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 64,87 (+0,04) Quote, 08 окт, 16:03
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,09) Quote, 08 окт, 16:03
Открытая конференция Accelerate для бизнеса и ИТ пройдет в октябре Пресс-релиз, 10:39 СК начал проверку после падения двоих детей с четвертого этажа в Кузбассе Общество, 10:39 Опубликовано видео задержаний по делу о финансировании террористов ИГ Общество, 10:37 Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия Технологии и медиа, 10:36 Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу» Общество, 10:27 Уизерспун заменил отстраненного за допинг Спонга в бою с Усиком Спорт, 10:24 СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов мирных жителей Донбасса Политика, 10:22 «Мужские» или «женские» машины: почему принципиальная разница — миф РБК и Subaru, 10:21 СМИ узнали о новой работе уволившейся из-за скандала с Тулуном чиновницы Политика, 10:18 Как искусственный интеллект помогает мотивировать сотрудников Pro, 10:11 Какой способ определения официального курса Bitcoin предложили в России Крипто, 10:07 В Сети появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией Политика, 10:07 СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Общество, 09:59 В Петербурге из-за ремонта загорелся газопровод рядом с жилым домом Общество, 09:58
Общество ,  
0 
На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир

Лайнер авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, накануне вечером совершил вынужденную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта. Мужчина скончался во время полета, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области.

«На момент прилета в Омск он уже был мертв. Тело передали в транспортную прокуратуру», — сообщили РБК в областном минздраве. Причины смерти пассажира не уточняются.

Главный врач местной скорой помощи Максим Стуканов сообщил, что мужчина почувствовал себя плохо еще перед вылетом, однако решил полететь, передает «Омск онлайн». На борту мужчине пытался помочь медик: он вплоть до посадки проводил реанимационные мероприятия, но спасти пассажира не удалось.

Самолет продолжил рейс и тем же вечером вылетел из Омска в Домодедово. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

7 октября самолет авиакомпании Utair, следовавший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за плохого самочувствия пассажира с онкологическим заболеванием. Экипаж сделал объявление и нашел на борту врача, который до посадки проводил реанимационные мероприятия. Самолет встретили медики, однако ко времени посадки пассажир уже скончался.

Теги: «Сибирь», смерть пассажира, экстренная посадка, новости РБК
Материалы по теме
Самолет Utair совершил вынужденную посадку из-за умирающего пассажира
Общество
Летевший из Чечни в Москву самолет сел в Волгограде из-за смерти ребенка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter