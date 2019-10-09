На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир

На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир

Лайнер авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, накануне вечером совершил вынужденную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта. Мужчина скончался во время полета, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Омской области.

«На момент прилета в Омск он уже был мертв. Тело передали в транспортную прокуратуру», — сообщили РБК в областном минздраве. Причины смерти пассажира не уточняются.

Главный врач местной скорой помощи Максим Стуканов сообщил, что мужчина почувствовал себя плохо еще перед вылетом, однако решил полететь, передает «Омск онлайн». На борту мужчине пытался помочь медик: он вплоть до посадки проводил реанимационные мероприятия, но спасти пассажира не удалось.

Самолет продолжил рейс и тем же вечером вылетел из Омска в Домодедово. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

7 октября самолет авиакомпании Utair, следовавший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за плохого самочувствия пассажира с онкологическим заболеванием. Экипаж сделал объявление и нашел на борту врача, который до посадки проводил реанимационные мероприятия. Самолет встретили медики, однако ко времени посадки пассажир уже скончался.