«Почта России» изучит возможность запуска собственного венчурного фонда

«Почта России» ищет подрядчика, который разработает для нее программу инвестиционного развития и оценит целесообразность запуска собственного венчурного фонда. Информация размещена на сайте госзакупок. Внимание на документы обратила газета «Ведомости».

Победитель конкурса, чья начальная цена составляет почти 59,8 млн руб., должен будет подготовить два документа: программу инновационного развития (ПИР) и долгосрочную программу развития «Почты России» с 2020 по 2024 год. Победивший подрядчик должен будет консультировать «Почту России» по программе инновационного развития, поиску новых технологий, инвестиций в стартапы и импортозамещению. Подрядчик будет определен 6 февраля.

При разработке ПИР победителю аукциона необходимо будет провести «оценку целесообразности запуска корпоративного венчурного фонда или участия в иных венчурных фондах, направленных на поддержку отечественной инновационной экосистемы».

По словам инвестиционного директора Российской венчурной компании Алексея Басова, которого цитируют «Ведомости», венчурный фонд для «Почты России» может искать технологические решения в области логистики и доставки. По его словам, создание таких организаций является необходимым для акционерных обществ и ФГУПов, более 50% которых принадлежит государству. Поручение о разработке таких программ дал президент Владимир Путин на Петербургском международном форуме в 2017 году.

В ноябре прошлого года «Почта России» запросила почти 40 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на развитие своей инфраструктуры. Через несколько дней представители организации сообщили, что благодаря финансовым вливаниям будут значительно сокращены сроки доставок посылок на 7,8 тыс. направлений.