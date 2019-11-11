«Почта России» сократит сроки доставки посылок

«Почта России» с 15 ноября сократит нормативные сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщил газете «Ведомости» ее представитель.

По данным газеты, в зависимости от направления новые сроки доставки составят от двух до восьми суток. При этом большинству россиян посылки будут доставлять максимум через два дня, а срок доставки посылок из городов-миллиоников в города с населением более 100 тыс. чел. и обратно уменьшится до двух-трех дней.

В некоторых городах, население которых превышает 500 тыс. чел., посылки будут доходить спустя один день после отправления, обещает «Почта».. В такой же срок будут получать отправления из Москвы жители некоторых городов Московской области — Балашихи, Подольска, Химок, Королева, Мытищ и пр.

Как сообщил «Ведомостям» первый заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин, сокращение сроков доставки обусловлено масштабными инвестициями в инфраструктуру, а также пересмотром схемы существующих маршрутов и уменьшением сроков сортировки отправлений.