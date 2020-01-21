В Сбербанке напомнили об опасности пересылки фотографий банковских карт

Источником утечек банковских данных часто являются сами клиенты финансовых организаций, которые беспечно относятся к своим персональным данным и пересылают друг другу данные банковских карт через мессенджеры. Такое мнение высказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — отметил он.

По его словам, в Сети довольно сложно найти пин-коды и CVC-коды к банковским картам, а вот с номерами банковских карт все гораздо проще, и их можно найти в Сети. Кузнецов отметил, что для того, чтобы «разговорить» потенциальную жертву, мошенникам достаточно минимального набора данных — полного имени и номера телефона. «Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор», — отметил Кузнецов, добавив, что это «большая проблема».

В конце декабря в Сбербанке сообщили, что за год зафиксировали почти 2,5 млн случаев телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонили клиентам под видом сотрудников службы безопасности банка. Это в 15 раз больше, чем двумя годами ранее. При этом, по словам начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, многие клиенты банка все еще не сообщают о случаях мошенничества, с которыми столкнулись.