Осужденный за взятку экс-мэр Владивостока сообщил о своем переводе в СИЗО

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который был признан виновным во взяточничестве, доставили в городской следственный изолятор. Об этом написал Пушкарев на своей странице в Facebook.

«Ну вот я и во Владивостоке. Путь сюда был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск, и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте», — сообщил экс-мэр.

По его словам, неизвестно, сколько именно он пробудет в изоляторе. Пушкарев не исключает свое участие в судебных заседаниях по иску Генпрокуратуры о взыскании с него и его компаний 3,2 млрд руб. Рассмотрение иска намечено на 27 января.

В апреле 2019 года Пушкарева приговорили к 15 годам строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере при исполнении госконтрактов на ремонт дорог и злоупотреблении служебным положением.