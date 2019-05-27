Генпрокуратура решила взыскать 3,2 млрд руб. с экс-мэра Владивостока

Генпрокуратура подготовила иск к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву и восьми соответчикам о взыскании 3,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основанием для иска послужили выявленные факты сговора Пушкарева и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с группой компаний его брата — «Востокцемент». В рамках сговора, по данным Генпрокуратуры, были заключены не менее 90 контрактов, по которым было получено более 3,2 млрд руб., а экс-мэр за содействие получил взятку 75 млн руб.

Арбитражный суд Приморского края признал данные сделки заключенными в результате картельного сговора.

В апреле Пушкарева приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн руб. Также к 10 годам строгого режима был приговорен бывший глава муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Ранее Пушкарев признали виновным в получении взятки в размере 75 млн руб. В феврале 2018 года Пушкарев отказался признать свою вину.