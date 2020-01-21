Число погибших при пожаре в Томской области выросло до десяти

Число погибших в результате пожара в одноэтажном деревянном строении в Томской области выросло до десяти, говорится в сообщении регионального главка МЧС. Ранее сообщалось о пяти жертвах.

Пожар в поселке Причулымский в Асиновском районе произошел ранним утром во вторник, 21 января. К моменту прибытия первых пожарных здание уже горело целиком, три человека из него выбрались самостоятельно. После ликвидации открытого огня спасатели нашли тела девяти человек, их личности устанавливаются. Площадь пожара составила более 200 кв. м.

В Кемеровской области накануне при пожаре в частном доме погибли двое пожилых людей и ребенок. Огонь заметили соседи, которые вынесли на улицу женщину и ее внучку, а также тело мужчины. Прибывшей бригаде скорой помощи не удалось спасти пострадавших. По данным СК, причиной пожара могли стать остатки угля.