Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»

Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо». Об этом говорится на сайте банка.

Новые условия программы вступят в силу 1 февраля текущего года. Помимо бонусов «Спасибо» для перевода клиентам будут доступны сбермили, с помощью которых клиенты могут оплачивать отели или авиабилеты.

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» была запущена в ноябре 2011 года. С июля 2018 года участники программы были разделены на четыре категории, различающиеся по уровню привилегий, предлагаемых клиентам. В том же году Сбербанк разрешил обменивать на рубли баллы бонусной программы «Спасибо», которые копятся при покупке по картам.

Согласно условиям программы, каждый бонус равен одному рублю. Ими также можно расплачиваться в различных магазинах — партнерах Сбербанка. Количество начисляемых клиенту бонусов зависит от его покупательной активности. Для того чтобы повысить категорию привилегий, клиенту предлагается выполнить набор действий, обозначенных банком.