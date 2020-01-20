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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о планах «Роскосмоса» провести 148 пусков спутников «Сферы»

«Роскосмосу» понадобится 148 ракет-носителей, чтобы запустить на орбиту спутники группировки российской системы «Сфера». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на предварительную программу запусков.

Согласно документу, к 2030 году группировка должна включать в себя 638 космических аппаратов. Сейчас их число составляет 164.

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В «Роскосмосе» посчитали, что для вывода на орбиту оставшихся спутников нужно будет запустить 24 тяжелые ракеты «Ангара-А5», 88 средних ракет «Союз-2.1б» и 36 легких — «Ангара-1.2». Агентство отмечает, что ранее предполагался запуск только 25 ракет «Ангара-А5».

В материалах говорится, что ракеты изготовят не за счет бюджетных средств, однако подробности не уточняются, сообщает «РИА Новости». Агентство со ссылкой госзакупки пишет, что на это потребуется около 324 млрд руб.

В 2019 году первый замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что в «Сферу» должны войти существующие и новые проекты. В частности, навигационная система ГЛОНАСС, система персональной спутниковой связи «Гонец», среднеорбитальная система широкополосного доступа в интернет «Скиф» и другие.

Теги: «Роскосмос», спутники, запуск
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