СМИ узнали о планах «Роскосмоса» провести 148 пусков спутников «Сферы»

«Роскосмосу» понадобится 148 ракет-носителей, чтобы запустить на орбиту спутники группировки российской системы «Сфера». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на предварительную программу запусков.

Согласно документу, к 2030 году группировка должна включать в себя 638 космических аппаратов. Сейчас их число составляет 164.

В «Роскосмосе» посчитали, что для вывода на орбиту оставшихся спутников нужно будет запустить 24 тяжелые ракеты «Ангара-А5», 88 средних ракет «Союз-2.1б» и 36 легких — «Ангара-1.2». Агентство отмечает, что ранее предполагался запуск только 25 ракет «Ангара-А5».

В материалах говорится, что ракеты изготовят не за счет бюджетных средств, однако подробности не уточняются, сообщает «РИА Новости». Агентство со ссылкой госзакупки пишет, что на это потребуется около 324 млрд руб.