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Акимов объявил о создании российско-китайского конкурента OneWeb
Россия и Китай прорабатывают проект по предоставлению высокоскоростного спутникового интернета. Если он состоится, ему предстоит конкурировать с OneWeb, которая планирует начать оказывать услуги уже в 2020 году
Максим Акимов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов на полях встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева с главой Госсовета КНР Ли Кэцяном, страны приступили к проработке проекта по предоставлению высокоскоростного интернета с помощью спутников. «Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета, мы приступили к проработке этого проекта», — передает слова Акимова «Интерфакс».

В мире несколько компаний анонсировали планы по созданию низкоорбитальных спутниковых группировок для оказания услуг доступа в интернет. Среди наиболее проработанных — проект компании из Великобритании OneWeb, который привлек $3,4 млрд от SoftBank Group Corp., Grupo Salinas, Qualcomm Technologies Inc., Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Intelsat, Virgin Group и других инвесторов. Первые космические аппараты были выведены на орбиту в марте этого года, в 2020 году компания готовится начать оказывать услуги в высоких широтах, а к 2021-му — развернуть глобальную сеть.

Представитель Акимова не ответил на вопрос РБК, идет ли речь о том, что Китай присоединится к ранее анонсированному в России проекту, или о новом. Представители «Роскосмоса» и Минкомсвязи не предоставили комментарии на момент публикации материала.

Согласно материалам национальной программы «Цифровая экономика» в России планируется создать глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему «Эфир», которая получила неофициальное название «русский OneWeb». Это проект «дочки» «Роскосмоса» «Российских космических систем» (РКС). Изначально его бюджет оценивался в 299 млрд руб. Их планировалось привлечь из внебюджетных источников.

В последних версиях программы «Эфир» упоминался как часть проекта «Сфера». О существовании последнего впервые заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии в июне 2018 года. По его словам, спутники, запущенные в рамках программы «Сфера», будут заниматься «и позиционированием, и зондированием Земли, и связью».

Весной этого года представитель «Роскосмоса» рассказал РБК, что в конце 2018 года бизнес-план «Эфира» был уточнен, теперь он предусматривает привлечение внебюджетных инвестиций в размере 533,6 млрд руб. Однако в «Роскосмосе» говорили, что обновленный бизнес-план и технико-экономическое обоснование проекта «Эфир» не получили положительного заключения. Тогда же замруководителя Россвязи Игорь Чурсин заметил, что до конца 2019 года может быть принята федеральная целевая программа «Сфера».

К концу срока реализации программы в 2030 году спутниковая группировка «Сферы», по планам, должна превысить 600 аппаратов, рассказывал замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич. В «Сферу» должны войти как существующие проекты — навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная «Экспресс» и система персональной спутниковой связи «Гонец», так и новые — система спутниковой связи «Экспресс-РВ», глобальная система передачи данных «Марафон IoT/M2M», среднеорбитальная система широкополосного доступа в интернет «Скиф», системы дистанционного зондирования Земли и др. Проект «Эфир» в программе не упоминался, сообщил весной Урличич. «Эфир» должен показать свою рентабельность. Как только проект, который заявлен как внебюджетный, покажет привлеченные не из бюджета средства, он будет включен в ФЦП «Сфера», — отметил чиновник.

Авторы: Анна Балашова, Роман Кирьянов
Теги: OneWeb, Максим Акимов, «Роскосмос», доступ в интернет
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