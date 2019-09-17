Акимов объявил о создании российско-китайского конкурента OneWeb

Россия и Китай прорабатывают проект по предоставлению высокоскоростного спутникового интернета. Если он состоится, ему предстоит конкурировать с OneWeb, которая планирует начать оказывать услуги уже в 2020 году

Максим Акимов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов на полях встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева с главой Госсовета КНР Ли Кэцяном, страны приступили к проработке проекта по предоставлению высокоскоростного интернета с помощью спутников. «Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета, мы приступили к проработке этого проекта», — передает слова Акимова «Интерфакс».

В мире несколько компаний анонсировали планы по созданию низкоорбитальных спутниковых группировок для оказания услуг доступа в интернет. Среди наиболее проработанных — проект компании из Великобритании OneWeb, который привлек $3,4 млрд от SoftBank Group Corp., Grupo Salinas, Qualcomm Technologies Inc., Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Intelsat, Virgin Group и других инвесторов. Первые космические аппараты были выведены на орбиту в марте этого года, в 2020 году компания готовится начать оказывать услуги в высоких широтах, а к 2021-му — развернуть глобальную сеть.

Представитель Акимова не ответил на вопрос РБК, идет ли речь о том, что Китай присоединится к ранее анонсированному в России проекту, или о новом. Представители «Роскосмоса» и Минкомсвязи не предоставили комментарии на момент публикации материала.

Согласно материалам национальной программы «Цифровая экономика» в России планируется создать глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему «Эфир», которая получила неофициальное название «русский OneWeb». Это проект «дочки» «Роскосмоса» «Российских космических систем» (РКС). Изначально его бюджет оценивался в 299 млрд руб. Их планировалось привлечь из внебюджетных источников.

В последних версиях программы «Эфир» упоминался как часть проекта «Сфера». О существовании последнего впервые заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии в июне 2018 года. По его словам, спутники, запущенные в рамках программы «Сфера», будут заниматься «и позиционированием, и зондированием Земли, и связью».