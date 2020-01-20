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Трамп заявил о выгоде хороших отношений с Россией и Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом он сообщил во время съезда Американской федерации фермерских бюро (AFBF), передает издание Successful Farming.

«Иметь хорошие отношения с Китаем — это хорошо, и с Россией хорошо, и со многими другими странами», — сказал он, отметив, что при этом США не хотят, чтобы их использовали в своих интересах.

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Трамп добавил, что сейчас Пекин уважает Вашингтон. По мнению американского лидера, представители сельскохозяйственной отрасли США выиграют больше всего от торговой сделки с Китаем.

В середине января Вашингтон и Пекин подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Согласно договоренностям, Китая должен в течение двух лет купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд. Со своей стороны Вашингтон отменил планы повысить пошлины на китайские товары. Однако пока стороны не заключат второй пакет документов, уже введенные пошлины в размере 25% на товары из Китая стоимостью $250 млрд останутся в силе.

Теги: Дональд Трамп, Россия, Китай, отношения
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