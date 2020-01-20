Захарова сравнила слова Помпео о будущем Ливии с заявлениями МИД России

Слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что ливийцы должны сами определять свое будущее, как будто взяты с сайта МИД России. Об этом на своей странице в Facebook написала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

По ее словам, российский МИД требовал предоставить возможность таким способом решать проблемы Ирака, Сирии, Косова и других мировых кризисов. «И призывы наши были адресованы, как правило, Вашингтону», — отметила она.

Накануне в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, созванная по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. На саммите Помпео заявил, что пришло время для ливийцев самим решать, каким будет их будущее, «свободное от насилия, подогреваемого внешними игроками».

Во встрече участвовали представители России, США, Франции, Великобритании, Германии, Турции, Египта, Алжира и ОАЭ. На конференцию также пригласили лидеров противоборствующих сторон — главу созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара. По словам Меркель, последние не участвовали в дискуссии, так как между ними слишком серьезные разногласия.