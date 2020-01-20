В Подмосковье в аварии с грузовиком погиб человек

В Подмосковье столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла накануне на 146 км трассы М-1 «Беларусь». По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с легковушкой.

В результате водитель легковой машины получил травмы, а его пассажирка скончалась. Полиция начала проверку.

Ранее в январе в Стерлибашевском районе Башкирии легковушка столкнулась с грузовиком, который ехал по встречной полосе. В результате аварии погибли три пассажира легковой машины. Водителей двух автомобилей госпитализировали.