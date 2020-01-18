Три человека погибли в ДТП с автомобилем и грузовиком в Башкирии

В Стерлибашевском районе Башкирии столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате аварии погибли три человека, еще два пострадали, говорится в сообщении в блоге республиканского управления ГИБДД. В местном управлении МВД в ответ на запрос РБК сказали пользоваться информацией из этого блога.

Авария произошла днем в субботу, 18 января, на 59-м км трассы Киргиз — Мияки — Тятер — Арасланово — Стерлибашево. Автомобиль Opel Astra столкнулся с «Газелью», двигавшейся по встречной полосе. В результате ДТП три пассажира иномарки — две женщины и мужчина — скончались на месте. Водителя легковушки и пассажирку «Газели» доставили в больницу.

Утром 18 января на трассе Сургут — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека.