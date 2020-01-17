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Российские военные сообщили о ликвидации 50 террористов в Сирии

Боевики из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) попытались прорвать позиции Вооруженных сил Сирии. В результате столкновений за последние два дня уничтожено 50 террористов, погибли 12 и ранены 24 сирийских военнослужащих, говорится в поступившем в РБК сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один «джихад-мобиль», — заявили в ЦПВС.

По данным военных, 17 января боевики с помощью беспилотника обстреляли позиции правительственных войск Сирии в Алеппо. Всего за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 62 обстрела со стороны незаконных формирований, добавили в Центре.

Накануне в Минобороны ответили на сообщения о причастности российских ВКС к обстрелам в Идлибской зоне, в результате которых, как утверждают в неправительственной организации «Белые каски», погибли по меньшей мере 19 человек. Эту информацию в военном ведомстве назвали не соответствующей действительности, уточнив, что самолеты ВКС России не совершали боевых вылетов с начала режима прекращения огня.

Теги: Сирия
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