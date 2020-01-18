Российские военные сообщили об атаке десятков боевиков на сирийскую армию

Десятки боевиков запрещенной в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф, говорится в сообщении Минобороны России в Facebook по итогам брифинга Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным ведомства, 17 января в провинции Идлиб боевики вклинились в оборону правительственных войск на направлениях Хан-Шейхун — Мукка, Эт-Тах — Маар-Хататт, Тертиях — Хербет-Бабулин и Джарджаназ — Телль-Меннис. Вечером того же дня около Абу-Джреф до 50 боевиков с помощью боевых машин пехоты и шести танков атаковали позиции сирийской армии. Ее военным удалось отразить атаку, и боевики отступили, однако на следующий день столкновения в районе продолжились.

За обострение обстановки ответственна «Хайат Тахрир аш-Шам», численность которой без учета иностранных наемников равна не менее 20 тыс. боевиков, говорится в сообщении. По данным Минобороны, за прошедшие сутки боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, провели 66 обстрелов.

Накануне Минобороны сообщило о 50 устраненных в Сирии террористах, пытавшихся прорвать позиции Вооруженных сил республики. При отражении нападений также была уничтожена техника боевиков — семь пикапов с установленными на них пулеметами и один «джихад-мобиль».