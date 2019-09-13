Один человек умер после столкновения двух парапланов в Кабардино-Балкарии

Один человек умер после столкновения двух парапланов в Кабардино-Балкарии

Мужчина 1974 года рождения, получивший травмы после столкновения двух парапланов в Кабардино-Балкарии, скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по республике.

Одного пострадавшего, уроженца Ростова-на-Дону, доставили в больницу города Чегем с травмами средней тяжести. Еще одна туристка отказалась от медицинской помощи.

Для эвакуации пострадавших парапланеристов МЧС привлекло спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

В марте россиянин насмерть разбился на параплане в непальском городе Покхара. Мужчина летел на параплане с возвышенности Сарангкот, однако потерял контроль над летательным средством и врезался в землю.