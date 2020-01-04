В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Следователи начали проверку по факту крушения параплана. Инцидент произошел 4 января в селе Эльтюбю. Число пострадавших уточняется.

По данным «РИА Новости», которые ссылаются на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России, погибшему пилоту из Ставропольского края было 19 лет.

По данным агентства, при посадке пострадал еще один человек — житель Тольятти, который летел в тандеме с пилотом параплана. Он был госпитализирован в больницу Нальчика с множественными переломами.

В сентябре 2019 года в Кабардино-Балкарии в воздухе столкнулись два параплана. В результате инцидента пострадал мужчина 1974 года рождения, который позже умер в машине скорой помощи.