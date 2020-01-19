Путин и Макрон пообщались перед началом берлинского саммита по Ливии

Президент России Владимир Путин кратко переговорил с французским лидером Эмманюэлем Макроном перед началом международной конференции в Берлине, посвященной урегулированию ливийского конфликта, передает корреспондент РБК.

Перед началом переговоров Путин также недолго пообщался с госсекретарем США Майком Помпео: после совместного снимка участников саммита они пожали руки и вместе направились в сторону зала заседания, общаясь без переводчиков, передает ТАСС. Перед тем как сесть за стол, российский лидер кратко поговорил с Макроном, вместе с ними в беседе также поучаствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Помимо этого перед началом встречи Путин обменялся приветствиями с премьер-министрами Великобритании и Италии Борисом Джонсоном и Джузеппе Конте, передает агентство.

Берлинский саммит по урегулированию конфликта в Ливии проходит по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. На переговоры она пригласила представителей противоборствующих сторон — командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифу Хафтара и главу правительства нацсогласия Фаиза Сарраджа. Помимо них во встрече примут участие представители России, Франции, Турции, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ. Ранее ливийские стороны уже провели переговоры в Москве, но достичь перемирия на них не удалось: Хафтар покинул Россию без подписания соглашения с просьбой дать ему время для обсуждения с союзниками.